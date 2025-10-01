México bajo amenaza; brote de gusano barrenador se dispara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México vive un nuevo episodio de tensión sanitaria y comercial: el brote de gusano barrenador del ganado ha registrado un alarmante crecimiento del 32% en tan solo un mes, alcanzando 6,703 casos confirmados, según datos de la agencia federal Senasica.

El incremento, revelado en el informe más reciente de la dependencia sanitaria publicado el 26 de septiembre, evidencia una peligrosa expansión de la plaga hacia el norte del país, incluso acercándose a la frontera con Estados Unidos, lo que ha encendido las alertas en ambos lados de la frontera.