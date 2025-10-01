México bajo amenaza; brote de gusano barrenador se dispara
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México vive un nuevo episodio de tensión sanitaria y comercial: el brote de gusano barrenador del ganado ha registrado un alarmante crecimiento del 32% en tan solo un mes, alcanzando 6,703 casos confirmados, según datos de la agencia federal Senasica.
El incremento, revelado en el informe más reciente de la dependencia sanitaria publicado el 26 de septiembre, evidencia una peligrosa expansión de la plaga hacia el norte del país, incluso acercándose a la frontera con Estados Unidos, lo que ha encendido las alertas en ambos lados de la frontera.
5,258 de los casos fueron detectados en ganado bovino.
Chiapas, la entidad más afectada, pasó de 2,875 a 3,474 casos.
Oaxaca reportó un aumento de 453 a 744 casos.
En Veracruz, los casos casi se duplicaron, de 252 a 476.
Por primera vez se confirmaron cinco casos en Puebla y uno más en Nuevo León.
El gobierno estadounidense mantiene cerradas las importaciones de ganado mexicano, al considerar que México no ha hecho lo suficiente para frenar la expansión del gusano.
La preocupación aumentó cuando, en agosto, EU confirmó el primer caso en un humano, asociado a un viaje a un país afectado, posiblemente México o Centroamérica.
Aunque Michoacán no aparece entre las entidades con mayor número de casos, la cercanía geográfica con zonas afectadas como Puebla y Veracruz, y su papel clave en la producción ganadera del Bajío, colocan al estado en un punto estratégico para labores de prevención y vigilancia zoosanitaria.
RPO