México asistirá a reuniones clave sobre minerales críticos con EE.UU. este 3 y 4 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Economía de México confirmó que participará en dos reuniones sobre minerales críticos los días 3 y 4 de febrero, una de ellas organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, informó este viernes el titular de la dependencia.

“Vamos a asistir el día 3 de febrero, va Fernando Aboitis a estar presente, y el día 4 hay una reunión convocada por el Departamento de Estado. Yo creo que sin problema les podemos dar el día 3 los resultados de esa reunión”, señaló el funcionario.

El Servicio Geológico Nacional y toda el área de minas, adscrita a la Secretaría de Economía, forman parte de este proceso de diálogo binacional que busca sentar las bases para la cooperación en recursos minerales considerados estratégicos para industrias tecnológicas y energéticas.

T-MEC: consultas terminadas, resultados listos

En el mismo encuentro con medios, el secretario anunció que la próxima semana se darán a conocer los resultados de las consultas sobre el T-MEC, realizadas en las 32 entidades federativas del país, en preparación para las futuras revisiones del tratado.

“El tratado ya sobrevivió. No veo que esté en riesgo, porque ya estamos en consultas formales los tres países. Ya terminamos el proceso de consulta”, explicó.

Añadió que solo esperan la fecha que indique la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar públicamente los hallazgos por estado, incluyendo las inquietudes, propuestas y prioridades expresadas por distintos sectores productivos.

mrh