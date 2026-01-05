México advierte en la ONU: operaciones militares amenazan la paz regional

En su intervención, el embajador recordó que México se rige por principios constitucionales de política exterior que proscriben el uso de la fuerza y la intervención extranjera, al tiempo que llamó al Consejo de Seguridad a actuar sin dobles estándares.

“Corresponde a los pueblos soberanos decidir su destino y encontrar soluciones pacíficas, democráticas y negociadas a sus diferencias políticas”, enfatizó.

Asimismo, Vasconcelos recalcó que los intentos de cambio de régimen por actores externos sólo han contribuido a la fragmentación social y a prolongar los conflictos. En este sentido, reiteró la disposición de México a participar en cualquier esfuerzo de diálogo o mediación que conduzca a una solución pacífica en Venezuela.