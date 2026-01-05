México advierte en la ONU: operaciones militares amenazan la paz regional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Héctor Vasconcelos, advirtió que la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela representa una amenaza directa a la estabilidad de América Latina y del Caribe.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad, Vasconcelos expresó la postura oficial del gobierno mexicano tras la incursión militar del pasado 3 de enero, cuyo objetivo fue la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas y otras ciudades.
“La reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del Mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional”, declaró el diplomático mexicano, quien también subrayó que América Latina ha sido históricamente una zona de paz.
En su intervención, el embajador recordó que México se rige por principios constitucionales de política exterior que proscriben el uso de la fuerza y la intervención extranjera, al tiempo que llamó al Consejo de Seguridad a actuar sin dobles estándares.
“Corresponde a los pueblos soberanos decidir su destino y encontrar soluciones pacíficas, democráticas y negociadas a sus diferencias políticas”, enfatizó.
Asimismo, Vasconcelos recalcó que los intentos de cambio de régimen por actores externos sólo han contribuido a la fragmentación social y a prolongar los conflictos. En este sentido, reiteró la disposición de México a participar en cualquier esfuerzo de diálogo o mediación que conduzca a una solución pacífica en Venezuela.
La sesión del Consejo fue convocada tras la polémica intervención militar estadounidense, la cual ha sido señalada por diversos países como una violación a los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.
