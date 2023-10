México advierte con declarar área protegida los terrenos de Calica en Playa del Carmen

“Si no hay respuesta por parte de ellos, si no quieren ayudar, esa va a ser la decisión. Vamos a esperar, nada más antes de que yo me vaya, se les va a depositar en un juzgado los 6 mil, 7 mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar toda el área a la protección del medio ambiente. No se va a poder construir nada; va a ser para conservar esta reserva”, agregó en conferencia de prensa matutina.

El jefe del Ejecutivo reiteró que los terrenos forman parte de la selva tropical, tienen vestigios arqueológicos y ríos subterráneos que resultaron altamente dañados a manos de extranjeros, tras un permiso otorgado en sexenios anteriores que se perpetuó.