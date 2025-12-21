México acuerda con EU entrega parcial de agua desde presa La Amistad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para realizar un pago parcial de agua establecido en el Tratado de Aguas de 1944, mediante la entrega de 249 millones de metros cúbicos desde la Presa La Amistad, ubicada en Acuña, Coahuila, en la frontera con Texas.

La decisión se anunció el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 y busca salir al paso del adeudo que México mantenía con Estados Unidos tras el último ciclo de entrega (2020-2025), afectado por una prolongada sequía.

¿Por qué ahora sí se puede entregar el agua?

Gracias al incremento en los niveles del embalse, derivado de las recientes lluvias, la Presa La Amistad elevó sus extracciones de 33 a 122 metros cúbicos por segundo. Actualmente, cuenta con 940 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el 24% de su capacidad total, permitiendo una extracción significativa sin afectar a la agricultura en ambos países.

De esta forma, se estima una extracción diaria de 10.5 millones de metros cúbicos para cumplir con el volumen pactado.

¿Qué establece el Tratado de Aguas de 1944?

Este tratado bilateral obliga a México a entregar 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua cada cinco años, provenientes de los ríos:

Conchos

San Diego

San Rodrigo

Escondido

Salado

A cambio, México recibe dos terceras partes del flujo del río Colorado, proveniente de territorio estadounidense.

Entrega escalonada hasta enero de 2026

México acordó realizar la entrega parcial de agua entre el 15 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, en coordinación con autoridades estadounidenses. Esta entrega forma parte de los esfuerzos para regularizar el cumplimiento del tratado tras los retrasos generados por fenómenos climáticos extremos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que este cumplimiento no representa un riesgo de desabasto para comunidades mexicanas, y destacó que se trata de una acción que fortalece la relación bilateral en materia hídrica.

mrh