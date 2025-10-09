México activa 14 laboratorios contra huachicol fiscal

Actualmente, las muestras de hidrocarburos que ingresan por vía marítima deben ser enviadas desde los puertos hasta laboratorios centrales en la Ciudad de México, lo que genera demoras de hasta 24 horas y costos operativos adicionales. Durante ese tiempo, las embarcaciones deben permanecer en puerto mientras se valida la naturaleza del producto.

Además, el funcionario subrayó que desde su llegada a la ANAM entre abril y mayo de este año, no se han reportado nuevos casos de huachicol fiscal, y que se han elevado los estándares de contratación de personal para evitar filtraciones internas.