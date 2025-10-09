México activa 14 laboratorios contra huachicol fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México refuerza su lucha contra el huachicol fiscal con la instalación de 14 laboratorios especializados en análisis de hidrocarburos, informó el almirante retirado Fernando Angli Rodríguez, director general de operación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Durante el XXIX Congreso Anual de Agentes Navieros, el funcionario detalló que siete de estos laboratorios estarán ubicados en aduanas fronterizas y los otros siete en marítimas, con el objetivo de verificar in situ el tipo de hidrocarburos que ingresan al país.
Actualmente, las muestras de hidrocarburos que ingresan por vía marítima deben ser enviadas desde los puertos hasta laboratorios centrales en la Ciudad de México, lo que genera demoras de hasta 24 horas y costos operativos adicionales. Durante ese tiempo, las embarcaciones deben permanecer en puerto mientras se valida la naturaleza del producto.
Además, el funcionario subrayó que desde su llegada a la ANAM entre abril y mayo de este año, no se han reportado nuevos casos de huachicol fiscal, y que se han elevado los estándares de contratación de personal para evitar filtraciones internas.
Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que esta práctica fue posible gracias a la colaboración de mandos navales en la clasificación errónea de combustibles. Se detectó que al menos 30 embarcaciones introdujeron millones de litros de gasolina disfrazada como aceite diésel, valiéndose de dictámenes emitidos por laboratorios de la ANAM ubicados en la capital del país.
RPO