México abierto al diálogo y colaboración, afirma Murat tras reunirse con Sheinbaum

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El senador Alejandro Murat, informó este lunes sobre un encuentro que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con quien, dijo, compartió una conversación centrada en el fortalecimiento del trabajo institucional y la visión de Estado.
A través de sus redes sociales, el legislador señaló que durante la reunión reafirmaron su compromiso de colaboración desde sus respectivas responsabilidades y coincidieron en la importancia de mantener una agenda basada en el diálogo, la apertura y los acuerdos por el bien del país.
“Reconocemos la labor de la presidenta en la defensa de los intereses de México”, expresó Murat, al destacar que estos espacios de conversación son clave para construir consensos y avanzar en acuerdos que fortalezcan al país desde una perspectiva institucional.
Asimismo, subrayó que México se mantiene abierto a la prosperidad compartida y al entendimiento entre los distintos actores políticos y sociales, lo que —afirmó— permitirá avanzar hacia un proyecto nacional incluyente y sostenible.
SHA