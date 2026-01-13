México abierto al diálogo y colaboración, afirma Murat tras reunirse con Sheinbaum

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El senador Alejandro Murat, informó este lunes sobre un encuentro que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con quien, dijo, compartió una conversación centrada en el fortalecimiento del trabajo institucional y la visión de Estado.

A través de sus redes sociales, el legislador señaló que durante la reunión reafirmaron su compromiso de colaboración desde sus respectivas responsabilidades y coincidieron en la importancia de mantener una agenda basada en el diálogo, la apertura y los acuerdos por el bien del país.