Médicos del IMSS extirpan tumor cerebral a paciente de 47 años; le salvan la vida

“En la mañana me llevaron mis sobrinos a la oficina. Les dije tres veces: me siento mal, y a la tercera, comencé a convulsionar. Sentí que se me iba la vida. Desperté en el hospital 'Nueva Frontera', ahí me atendieron de maravilla y me diagnosticaron un tumor en la región parietal; nunca antes había tenido síntomas ni me había sentido mal”

expresó Martín