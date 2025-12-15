Más turismo, más empleo y más fiesta: así será el fin de año en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México se prepara para recibir cerca de 4.96 millones de turistas nacionales y extranjeros durante las vacaciones de Fin de Año 2025-2026, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo federal.

Este periodo vacacional, que abarca del 20 de diciembre al 11 de enero, será uno de los más dinámicos del año para el sector turístico, con un incremento del 5.3% respecto al mismo periodo anterior.

Además del aumento en visitantes, se proyecta un nivel de ocupación hotelera del 56.6% a nivel nacional, con destinos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Riviera Maya superando el 80% de ocupación.

Este movimiento turístico impulsará la economía en diversas regiones del país, generando empleo, fortaleciendo negocios locales y reactivando servicios como hospedaje, gastronomía y transporte.