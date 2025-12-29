Más mujeres beben alcohol en México; alerta a la salud pública

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El consumo de alcohol entre las mujeres en México crece a un ritmo que redefine viejos patrones sociales y enciende alertas de salud pública. En menos de una década, la proporción de mujeres que han bebido alcohol alguna vez pasó de 62.6% en 2016 a 69.3% en 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

El estudio, con una muestra de 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años, revela que el aumento no es aislado: el consumo de alcohol en la población total también creció, al pasar de 71.0% a 73.7% en el mismo periodo. Sin embargo, el dato que más resalta es el cierre acelerado de la brecha histórica entre hombres y mujeres, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultas.

A ello se suma un contexto regional preocupante. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que al menos 85 mil personas mueren cada año en las Américas por causas directamente atribuibles al consumo de alcohol. En México, la ENCODAT reporta una prevalencia nacional de 8.1% de malestar psicológico, además de vínculos con violencia, conductas suicidas y otros comportamientos de riesgo.

Los datos muestran que 12.3% de la población de 12 a 65 años declaró haber sufrido algún tipo de violencia —física, emocional o sexual— en el último año. Expertos subrayan que las mujeres reportan mayores niveles de estrés derivados de la conciliación entre la vida laboral y las tareas de cuidado, lo que convierte al alcohol en un mecanismo frecuente de afrontamiento ante la ansiedad.

Más que un hábito, el consumo creciente de alcohol entre las mujeres aparece hoy como un reflejo de presiones sociales, desigualdades persistentes y desafíos de salud mental que demandan atención urgente desde políticas públicas, prevención comunitaria y redes de apoyo.