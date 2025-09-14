¿Más lluvias? Vigilan posible formación ciclónica cerca de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene en vigilancia dos zonas de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, una en el Océano Pacífico y otra en el Atlántico central.

🔵 Zona de vigilancia en el Pacífico

Se localiza frente a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Tiene 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Hasta el momento, no representa riesgo directo, pero las autoridades recomiendan monitorear su evolución.