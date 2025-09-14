¿Más lluvias? Vigilan posible formación ciclónica cerca de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene en vigilancia dos zonas de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, una en el Océano Pacífico y otra en el Atlántico central.
🔵 Zona de vigilancia en el Pacífico
Se localiza frente a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
Tiene 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Hasta el momento, no representa riesgo directo, pero las autoridades recomiendan monitorear su evolución.
🔴 Zona de vigilancia en el Atlántico
La segunda zona se ubica en el Atlántico central, asociada con una onda tropical.
Actualmente presenta un 70% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos 7 días. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste, y podría aproximarse al Caribe mexicano la próxima semana.
El SMN continuará emitiendo actualizaciones conforme avance el comportamiento de ambos sistemas. Se recomienda a la población seguir los avisos oficiales y prepararse ante cualquier eventualidad.
