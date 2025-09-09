Más frío llega a México; esta semana, dos nuevos frentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana ingresan al país dos frentes fríos. El número 2 se encuentra estacionario sobre el noreste de México y está generando lluvias de diferente intensidad, mientras que el número 3 se aproxima a la península de Baja California y se espera que llegue el próximo jueves 11 de septiembre.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido por el Gobierno de México este 9 de septiembre, el frente frío número 2 se mantiene con características de estacionario sobre el noreste, lo que ocasiona lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y San Luis Potosí. En Nuevo León se registran lluvias fuertes, mientras que en Coahuila se reportan chubascos. Además, en estas entidades se presentan rachas de viento que oscilan entre los 30 y 50 kilómetros por hora.

Durante la tarde y noche de este martes se prevé que el frente frío número 3, asociado con la corriente en chorro subtropical, se aproxime a Baja California, aumentando la probabilidad de vientos fuertes y tolvaneras en la región. Para el miércoles, el frente número 2 continuará estacionario sobre el noreste, lo que mantendrá las condiciones de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí, además de lluvias en Nuevo León y Coahuila. Al final del día se espera que este sistema se desplace hacia el norte del Golfo de México y deje de afectar al país.

Ese mismo miércoles el frente número 3 se extenderá sobre Baja California y provocará vientos fuertes, tolvaneras y un ligero descenso en las temperaturas. Para el jueves 11 de septiembre el sistema se moverá hacia Baja California y Sonora, donde se prevén vientos intensos y un refrescamiento en el ambiente, lo que marcará de manera más notoria la llegada de la temporada de frentes fríos.

Aunque en gran parte del país los efectos no se han sentido con mucha fuerza, el SMN señaló que estas condiciones reflejan el inicio de la transición hacia la época invernal, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones en las zonas con mayor pronóstico de lluvias, granizo y ráfagas de viento.

RYE-