Más del 90% de los casos de sarampión en México son en personas sin vacuna: SSa

Durante 2025 y las primeras semanas de 2026, se aplicaron más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, priorizando a población infantil y grupos vulnerables. Además, se mantiene un monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El primer caso de sarampión importado se detectó el 14 de febrero de 2025 en una menor de edad en Chihuahua. Desde entonces, la SSa activó protocolos internacionales de contención, que incluyen:

Aplicación de cercos epidemiológicos en 25 manzanas alrededor de cada caso.

Ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años, en especial para jornaleros agrícolas.

Despliegue de Equipos de Respuesta Rápida en estados con brotes activos.

Coordinación con entidades federativas y organismos internacionales como la OPS.

La dependencia hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar los esquemas de vacunación en sus unidades médicas correspondientes.

“La vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente efectiva”, reiteró la Secretaría, al subrayar que la vacunación es la herramienta principal para prevenir la enfermedad y evitar complicaciones graves.