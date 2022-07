Más del 80% de la población aprueba desempeño de la Guardia Nacional: presidente

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A tres años de la reforma constitucional que estableció la creación de la Guardia Nacional, gracias al apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, esta institución es reconocida y aprobada por la mayoría de los mexicanos, ya que más de 80 por ciento está conforme con su desempeño.

Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidir la ceremonia por el tercer aniversario de la Guardia Nacional desde el Heroico Colegio Militar, donde informó que la GN ya cuenta con 118 mil 188 elementos, tomando en cuenta que la Policía Federal llegó a tener sólo 40 mil en su mejor momento.

Añadió que 241 cuarteles se han concluido en todo el país, a los cuales se suman 100 aportados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Otras 63 instalaciones están en proceso de construcción y se proyectan 190 más para contar con alrededor de 500 al final del sexenio.

El primer mandatario destacó que debemos aprender de lo sucedido porque las instituciones son endebles cuando no hay profesionalismo, disciplina, orden y honradez para resistir las tentaciones del poder y del dinero.

“Ahora nos falta llevar a cabo otra reforma a la Constitución porque necesitamos dejar bien consolidada esta Guardia Nacional, lograr que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de una secretaría o de una institución sin el profesionalismo, la disciplina y la doctrina, vamos a cometer el mismo error y no podemos ya equivocarnos.”

Ante cuestionamientos sobre no militarizar a la GN, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas afirmó que el respeto a los derechos humanos es interés de todos, y reiteró que el Ejército Mexicano se distingue de otros porque surgió del pueblo para oponerse a un golpe de Estado tras el cobarde asesinato de Francisco I. Madero:

“Y a pesar de errores cometidos, como todas las instituciones y gobiernos, su desempeño ha sido ejemplar a lo largo del tiempo. Es máslo que ha aportado a la paz, a la tranquilidad, al progreso del país, que lo que ha significado como obstáculo al desarrollo de México.”

Al destacar la responsabilidad del gobierno civil que recae en el jefe del Ejecutivo federal como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, reafirmó:

“Si el presidente no tiene afanes represivos, si el presidente considera que la paz es fruto de la justicia y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, pues no hay nada que temer. Esto se va a ir estableciendo a lo largo del tiempo y se va a hacer a un lado, porque no conviene a nadie el afán autoritario.”

Recordó que antes de este gobierno las escuelas de formación militar ya impartían asignaturas sobre derechos humanos, tema que forma parte de sus planes de estudio, por lo que hay que confiar en la Guardia Nacional y dejarla en buenas manos para que permanezca y no sea flor de uno o dos sexenios, sino que dure siglos como ocurre en otros países, donde estas instituciones ya se consolidaron y forman parte de las Fuerzas Armadas.

“Estoy seguro de que las gobernadoras, la jefa de Gobierno, los gobernadores aquí presentes, nos van a ayudar a convencer a los legisladores de que es importante que dejemos bien consolidada, blindada esta institución que se creó para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país en beneficio de nuestro pueblo.”

Agradeció a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por coordinar el Gabinete de Seguridad, y reconoció el desempeño del comandante de la GN, Luis Rodríguez Bucio.

“A los dos padrinos, guías de esta institución que han ayudado mucho: al almirante José Rafael Ojeda Durán y, por supuesto. al general Luis Cresencio Sandoval González.”

El presidente entregó distinciones al personal de la GN, como la Condecoración al Mérito Policial, menciones honoríficas, distinciones, citaciones y servicios distinguidos.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, destacó que la GN ha conseguido avances importantes a lo largo de tres años, ya que actualmente cuenta con 118 mil 188 elementos, lo que representa avance de 86.31 por ciento de los 136 mil proyectados para 2024.

Añadió que se han construido 241 instalaciones, 63 están en proceso y 190 proyectadas, de las cuales 67 se construirán durante el segundo semestre de este año y 123 para 2023.

Entre los principales resultados, el titular de Sedena reportó que la GN ha detenido 32 mil 117 personas por la presunta comisión de delitos. Reportó el aseguramiento de siete mil 844 armas; 11 millones de cartuchos; 37 mil 300 cargadores; 48 mil 370 vehículos terrestres y 81 aeronaves; 104 mil 246 kg de marihuana y 299 de heroína; 17 mil 620 kg de metanfetaminas y 450 de goma de opio; tres mil 714 ampolletas y 606 mil 755 pastillas de fentanilo, así como 352.2 millones de pesos y 19.5 millones de dólares. Añadió que se rescataron humanitariamente 487 mil 910 migrantes.

“Lo anterior se refleja al colocarse como la tercera institución con mayor porcentaje en los niveles de confianza y aceptación ante el pueblo de México, obteniendo un registro de 82.7 por ciento por ciento en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021. La Guardia Nacional únicamente está por debajo de las Fuerzas Armadas.”

Informó que 32 países cuentan con una Guardia Nacional o su equivalente, 16 de las cuales tienen origen militar en su modelo de organización, lo que constituye un factor fundamental para su permanencia, disciplina y profesionalización, con el fin de que se institucionalicen y perduren en el tiempo.

AC