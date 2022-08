Más de mil niños y adolescentes han asistido al programa “Ejercítate y ReactívatIMSS”

A 14 semanas de iniciado el programa han asistido 716 niñas y niños de seis a 11 años y 426 adolescentes de 12 a 19 años. De los cuales, el 3.95 por ciento presentó bajo peso, 47.37 peso normal, 13.16 con sobrepeso y 35.53 con obesidad.

A este grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se le invito a participar en actividades deportivas divididas en estaciones y módulos de acciones preventivas con la toma de peso y talla, asesoría nutricional, orientación sobre la técnica correcta del lavado de dientes, pláticas de trabajo social, además de juegos para facilitar el aprendizaje.

También se les realiza una evaluación de capacidades físicas, en la que se incluye la medición de la velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad, con un seguimiento semanal donde se han visto resultados favorables.

Un ejemplo es Luis Guillermo, de 15 años de edad, quien después de 12 semanas presenta una disminución de peso (de 101 kg a 91 kg) y talla, y registra un aumento en velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad. Por su parte Mildred, de 16 años, quien tiene el mismo número de semanas, inició con un peso de 79.5 kilos y actualmente está en los 73.6 kilogramos también con aumento en sus capacidades físicas.

Yo me enteré de este programa por mis profesores de fútbol en la Unidad Deportiva, Benito Juárez Xalpa; “Hay muchas actividades dinámicas que son muy divertidas, me ha ayudado mucho en completar el esquema de actividad física en mi día a día, tenemos un chequeo médico, cada fin de semana me pesan, miden y hacen la prueba rápida de la glucosa, una parte muy importante para poder avanzar en el objetivo de bajar de peso”, comentó Luis Guillermo.