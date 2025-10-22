X/ Coordinación Nacional de Protección Civil

México

Más de 9 mil efectivos y toneladas de ayuda: así actúan fuerzas armadas en estados afectados por lluvias

Evacuaciones, distribución de víveres y limpieza de viviendas son algunas de las acciones clave realizadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz