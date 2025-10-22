Más de 9 mil efectivos y toneladas de ayuda: así actúan fuerzas armadas en estados afectados por lluvias
Más de 9 mil efectivos y toneladas de ayuda: así actúan fuerzas armadas en estados afectados por lluvias

Evacuaciones, distribución de víveres y limpieza de viviendas son algunas de las acciones clave realizadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz
Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Defensa Nacional informa que, en el marco del Plan DN-III-E, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional siguen desplegando esfuerzos en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias.

Acciones en los estados afectados

Hidalgo

  • 1,582 efectivos desplegados (1,250 del Ejército, 112 de la Fuerza Aérea, 220 de la Guardia Nacional).

  • 14 aeronaves, 12 unidades de maquinaria pesada, 100 células médicas y drones, entre otros recursos.

  • 116 evacuaciones, 405 operaciones aéreas, y distribución de 48,000 despensas y más de 57,000 litros de agua.

  • 58 albergues habilitados con 4,325 personas alojadas y limpieza de 533 viviendas.

Puebla

  • 2,179 efectivos con 4 aeronaves, 14 unidades de maquinaria pesada y un hospital móvil.

  • 216 operaciones aéreas, 57 evacuaciones, y entrega de 200,000 litros de agua y 55,000 despensas.

  • 1,667 personas alojadas en 3 albergues y desazolvado de 1,164 viviendas.

Querétaro

  • 590 efectivos y 3 unidades de maquinaria pesada trabajando en Peñamiller, Landa de Matamoros y otros municipios.

  • 40 evacuaciones y 9,350 despensas distribuidas.

  • 102 viviendas y 4 escuelas desazolvadas y limpieza de 5,250 metros de calles.

San Luis Potosí

  • 800 efectivos desplegados en la Huasteca potosina.

  • 94 evacuaciones, distribución de 41,000 despensas, y más de 29,000 litros de agua entregados.

  • 4 albergues habilitados con 391 personas alojadas y limpieza de 132,100 metros de calles.

Veracruz

  • 3,708 efectivos apoyados por 3 aeronaves y 28 unidades de maquinaria pesada.

  • 166 evacuaciones y distribución de 94,400 despensas y más de 173,000 litros de agua.

  • 31 albergues habilitados con 3,146 personas alojadas, además de retirar más de 161,200 m³ de tierra y piedras.

Compromiso del Ejército Mexicano

El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han demostrado su solidaridad y espíritu de servicio para ayudar a las familias afectadas por las lluvias. Gracias a su despliegue en estas zonas, han logrado brindar apoyo logístico, médico y material en un esfuerzo conjunto con las autoridades locales.

