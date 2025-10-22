Más de 9 mil efectivos y toneladas de ayuda: así actúan fuerzas armadas en estados afectados por lluvias
Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Defensa Nacional informa que, en el marco del Plan DN-III-E, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional siguen desplegando esfuerzos en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias.
Acciones en los estados afectados
Hidalgo
1,582 efectivos desplegados (1,250 del Ejército, 112 de la Fuerza Aérea, 220 de la Guardia Nacional).
14 aeronaves, 12 unidades de maquinaria pesada, 100 células médicas y drones, entre otros recursos.
116 evacuaciones, 405 operaciones aéreas, y distribución de 48,000 despensas y más de 57,000 litros de agua.
58 albergues habilitados con 4,325 personas alojadas y limpieza de 533 viviendas.
Puebla
2,179 efectivos con 4 aeronaves, 14 unidades de maquinaria pesada y un hospital móvil.
216 operaciones aéreas, 57 evacuaciones, y entrega de 200,000 litros de agua y 55,000 despensas.
1,667 personas alojadas en 3 albergues y desazolvado de 1,164 viviendas.
Querétaro
590 efectivos y 3 unidades de maquinaria pesada trabajando en Peñamiller, Landa de Matamoros y otros municipios.
40 evacuaciones y 9,350 despensas distribuidas.
102 viviendas y 4 escuelas desazolvadas y limpieza de 5,250 metros de calles.
San Luis Potosí
800 efectivos desplegados en la Huasteca potosina.
94 evacuaciones, distribución de 41,000 despensas, y más de 29,000 litros de agua entregados.
4 albergues habilitados con 391 personas alojadas y limpieza de 132,100 metros de calles.
Veracruz
3,708 efectivos apoyados por 3 aeronaves y 28 unidades de maquinaria pesada.
166 evacuaciones y distribución de 94,400 despensas y más de 173,000 litros de agua.
31 albergues habilitados con 3,146 personas alojadas, además de retirar más de 161,200 m³ de tierra y piedras.
Compromiso del Ejército Mexicano
El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han demostrado su solidaridad y espíritu de servicio para ayudar a las familias afectadas por las lluvias. Gracias a su despliegue en estas zonas, han logrado brindar apoyo logístico, médico y material en un esfuerzo conjunto con las autoridades locales.
