Más de 500 asambleas de mujeres se han realizado en México en 5 meses

Los primeros avances y propuestas de este ejercicio se presentarán el 25 de noviembre ante la mandataria federal, Sheinbaum Pardo, en la Mañanera del Pueblo, con el propósito de fortalecer las políticas públicas encaminadas a prevenir, atender y erradicar la violencia hacia las mujeres.

La secretaria Citlalli Hernández Mora enfatizó la determinación del Segundo Piso de la Cuarta Transformación por consolidar el Tiempo de Mujeres, bajo la premisa de abonar a la pacificación del país mediante la atención a las causas estructurales de las violencias.

Las mujeres que se han dado cita a estas asambleas han podido expresar sus necesidades más apremiantes en materia de servicios y atención. Con ello, han aportado elementos fundamentales para el diseño de acciones gubernamentales más eficaces y cercanas a la realidad de sus comunidades.

⁠Las Asambleas “Voces por la Igualdad y contra las Violencias” forman parte de una estrategia integral implementada por el Gobierno de México para fortalecer los derechos de todas y combatir las violencias de género. Por ello, en cada asamblea se entregó la Cartilla de Derechos de las Mujeres a todas las asistentes, con el fin de reforzar su acceso a información clara y útil sobre sus derechos.

La Secretaría de las Mujeres sigue realizando estas asambleas a fin de dar cumplimiento al compromiso de este año, y, sobre todo, con la firme convicción de que la transformación hacia un país más justo e igualitario se construye de la mano de las mujeres y desde los territorios donde viven y resisten todos los días.