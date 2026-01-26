Más de 50 perritos rescatados de hacinamiento en Guadalajara; buscan darles nueva oportunidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo realizado tras una denuncia anónima, 52 perros fueron rescatados de un departamento en Guadalajara, donde vivían en condiciones de hacinamiento, desnutrición y con poca movilidad.
La intervención fue coordinada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de su Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social y la Agencia del Ministerio Público de Crueldad Animal. La denuncia fue atendida de forma inmediata y derivó en una orden de cateo otorgada por el juzgado de control el pasado 21 de enero.
Durante la diligencia, agentes de la Policía de Investigación, en conjunto con personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Protección Animal, confirmaron la presencia de decenas de caninos en malas condiciones físicas, por lo que se procedió al aseguramiento total de los animales.
Según los primeros reportes veterinarios, los perros —de distintas razas y edades— presentaban signos de desnutrición, deshidratación y falta de movilidad. Algunos de ellos requerían atención médica urgente.
Todos los caninos fueron trasladados a las instalaciones de Protección Animal del municipio, donde se les brinda atención médica, cuidados especiales y evaluación para ser incorporados a un proceso de adopción responsable.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier caso de maltrato, así como a considerar la adopción como una forma responsable de brindar una segunda oportunidad a animales rescatados.
BCT