Más de 50 perritos rescatados de hacinamiento en Guadalajara; buscan darles nueva oportunidad

Durante la diligencia, agentes de la Policía de Investigación, en conjunto con personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Protección Animal, confirmaron la presencia de decenas de caninos en malas condiciones físicas, por lo que se procedió al aseguramiento total de los animales.

Según los primeros reportes veterinarios, los perros —de distintas razas y edades— presentaban signos de desnutrición, deshidratación y falta de movilidad. Algunos de ellos requerían atención médica urgente.

Todos los caninos fueron trasladados a las instalaciones de Protección Animal del municipio, donde se les brinda atención médica, cuidados especiales y evaluación para ser incorporados a un proceso de adopción responsable.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier caso de maltrato, así como a considerar la adopción como una forma responsable de brindar una segunda oportunidad a animales rescatados.

BCT