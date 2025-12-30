Más de 30 sicarios ejecutaron ataque armado en Zapopan, Jalisco; aseguran autos con placas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 30 personas armadas participaron en el ataque ocurrido en la colonia Santa Eduwiges, en los límites de Zapopan con Guadalajara, que dejó un saldo de tres personas fallecidas —entre ellas un empresario y su hija menor de edad— y cuatro escoltas heridos, informó el Gobierno de Jalisco tras una reunión extraordinaria de seguridad.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la V Región Militar, participaron autoridades de los tres niveles de gobierno para acordar acciones operativas urgentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el resto del estado.

Según datos preliminares, la agresión fue directa contra un empresario del Mercado de Abastos, quien se trasladaba en un vehículo deportivo de alta gama sin blindaje, acompañado de al menos siete escoltas, algunos de ellos militares en retiro. Los agresores utilizaron al menos siete vehículos y armas largas para ejecutar el ataque.