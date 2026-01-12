¡Más de 3 millones en paquetería robada! Tráiler es hallado abandonado en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Guardia Nacional recuperaron en el municipio de Tecámac una carga robada con valor estimado en más de 3.5 millones de pesos, perteneciente a una empresa de paquetería.

El hallazgo ocurrió tras una denuncia del conductor de un tractocamión, quien aseguró haber sido amenazado por sujetos armados que lo despojaron del vehículo mientras transportaba mercancía.

Tanto la unidad como el contenedor fueron localizados en aparente estado de abandono en dos ubicaciones distintas del municipio. La primera ubicación fue reportada gracias al seguimiento de grupos de coordinación interinstitucional. Posteriormente, en la colonia San Jerónimo Xonacahuacán, también sobre la carretera México–Pachuca, se encontró una caja seca que coincidía con las características del reporte.