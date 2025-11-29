Más de 3 millones de mujeres reciben ya la Pensión Mujeres Bienestar: Sheinbaum

“Son momentos de transformación en nuestro país, hermosos momentos que estamos viviendo. Hay que sentirnos muy orgullosas y orgullosos de este momento trascendental en la historia de México. Hay quienes nos critican y piensan que por ser mujeres nos vamos a debilitar, todo lo contrario, no conocen a las mujeres, nosotras mientras más nos dicen más nos fortalecemos, por eso que vivan las mujeres, que vivan las mujeres mexicanas”, resaltó.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, hizo un llamado a las mujeres a acercarse a esta dependencia para formar parte de la transformación en beneficio de las mujeres para hacer del país una nación menos machista y que nunca más una mujer se sienta sola o que vale menos, por ello, informó que, con la Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo, ya se distribuye la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en maya.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó que es tiempo de mujeres libres de violencia, por ello en México se dice no al machismo, no al clasismo y no al racismo, ya que hay una Presidenta que defiende, protege y tiene como prioridad a las mujeres.

La beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar, Martha Patricia, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por la entrega de este apoyo que abre nuevas oportunidades para quienes tienen de 60 a 64 años, además, resaltó que las mujeres de todo el país están con ella.

RYE