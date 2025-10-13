Más de 220 mil hogares recuperan electricidad tras lluvias en el centro del país: CFE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ha restablecido el servicio eléctrico al 84.07% de los 262 mil 847 usuarios que resultaron afectados por las intensas lluvias en cinco estados del país: Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante la conferencia presidencial de este viernes, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, aseguró que el personal de la comisión fue desplegado desde el primer momento por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender la emergencia.

“Los usuarios afectados deben tener la certeza de que estamos atendiendo su solicitud y ocupados en restablecer el servicio eléctrico en sus hogares”, subrayó Calleja Alor.

Entre los daños a la infraestructura se encuentran:

3 líneas y 2 subestaciones de transmisión.

48 transformadores.

90 tramos de cable conductor.

129 postes.

Afectaciones en plantas como la Central Ciclo Combinado de Poza Rica y varias hidroeléctricas.

Pese a ello, la CFE señaló que 158 centrales generadoras operan con normalidad y en condiciones seguras, lo que garantiza la disponibilidad de energía.

Porcentaje de avance por estado: