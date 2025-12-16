Más de 20 panaderos de Morelia llevarán sus productos a un evento masivo a CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el 2026, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) participará en un evento masivo en la Ciudad de México, en donde se reunirán decenas de panaderos para ofrecer sus productos; en el caso de Michoacán, participarán más de 20 panaderías, afirmó uno de los integrantes, Oliverio Cruz Gutiérrez.

En entrevista con este medio, el también secretario de la Cámara de Comercio apuntó que este evento está contemplado para la semana de Pascua en el Zócalo o el Monumento a la Revolución, pues lo que pretenden también de alguna forma subsanar es la temporada crítica por el calor, es decir, que la exhibición y venta del pan en esa fecha podría ser una ventana de oportunidad.

"Seguramente va a ser un evento que aparte de ser nacional, tiene que haber una presión importante de algunos países, con la gente que venga y sea testigo de esa riqueza que tenemos y que se está realizando".

Lo anterior se concretó en una plática con la Canainpa, tomando en cuenta que las ferias de pan han servido para visibilizar a la panadería tradicional y artesanal. En ese sentido, apuntó que en 2002 la ciudad de Morelia fue la primera en todo el país que organizó la Feria del Pan en la capital para contar con otro escaparate y que le gente consumiera.

"Decirte que hace 24 años precisamente hicimos la primera Feria del Pan y es reconocida por la Canainpa a nivel nacional como el primer género que se hizo para poder visibilizar a la panadería artesanal porque ahora hay alrededor de 16 o 20 ferias en todo el país".

Oliverio Cruz apuntó que para el próximo evento masivo podrían juntar y ofrecer hasta 500 mil piezas de pan en total, pues estima que cada panadería puede llevar hasta mil piezas, aunque están a la espera de confirmar cuántas participarán, aunque calcula que sean aproximadamente 200 panaderías.

"Se va a presentar el pan mexicano en todo su esplendor, con toda la participación de los estados de la República, donde México muestre ese crisol de formas, olores y sabor del pan".

El panadero comentó que hace poco estuvieron en un evento en Campeche, donde llevaron el pan de Michoacán para presumir lo que se hace en los pueblos mágicos. Además, el 6 y 7 de diciembre estuvieron en la Ciudad de México en la alcaldía Tlalpan, en la Plaza Bolero donde se realizó por primera vez la Feria Tradicional del Pan en México.

BCT