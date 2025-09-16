Más de 16 mil elementos desfilaron sin novedad en el Zócalo

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El desfile cívico-militar del 16 de septiembre de 2025 concluyó sin novedad, según el parte oficial rendido por el comandante de la columna del desfile, Francisco Jesús Leana Ojeda, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien también funge como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.
Durante su intervención, Leana Ojeda informó que participaron:
30 banderas de guerra
12,746 elementos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea
3,046 integrantes de la Guardia Nacional
237 soldados del Servicio Militar Nacional
8 militares extranjeros
100 charros
691 vehículos terrestres
102 aeronaves tripuladas
5 aeronaves no tripuladas
24 drones
18 embarcaciones
304 caballos
169 perros entrenados
28 cachorros en formación
17 aves rapaces (águilas y halcones)
El comandante resaltó que todos los elementos marcharon sin novedad, cumpliendo con su labor en total coordinación y bajo protocolos de seguridad.
Al término del acto, se pidió a los asistentes permanecer de pie y en posición de firmes para entonar el Himno Nacional Mexicano, con lo que se dio por concluida esta emblemática ceremonia patria.
