Más de 16 mil elementos desfilaron sin novedad en el Zócalo

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El desfile cívico-militar del 16 de septiembre de 2025 concluyó sin novedad, según el parte oficial rendido por el comandante de la columna del desfile, Francisco Jesús Leana Ojeda, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien también funge como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Durante su intervención, Leana Ojeda informó que participaron:

30 banderas de guerra

12,746 elementos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea

3,046 integrantes de la Guardia Nacional

237 soldados del Servicio Militar Nacional

8 militares extranjeros

100 charros

691 vehículos terrestres

102 aeronaves tripuladas

5 aeronaves no tripuladas

24 drones

18 embarcaciones

304 caballos

169 perros entrenados

28 cachorros en formación

17 aves rapaces (águilas y halcones)

El comandante resaltó que todos los elementos marcharon sin novedad, cumpliendo con su labor en total coordinación y bajo protocolos de seguridad.