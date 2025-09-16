México

Más de 16 mil elementos desfilaron sin novedad en el Zócalo

Con 30 banderas de guerra, más de 690 vehículos, 102 aeronaves y 17 aves rapaces, el desfile combinó tradición, fuerza y modernidad.
Más de 16 mil elementos desfilaron sin novedad en el Zócalo
FOTOGRAMA
MiMorelia.com
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El desfile cívico-militar del 16 de septiembre de 2025 concluyó sin novedad, según el parte oficial rendido por el comandante de la columna del desfile, Francisco Jesús Leana Ojeda, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien también funge como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Durante su intervención, Leana Ojeda informó que participaron:

  • 30 banderas de guerra

  • 12,746 elementos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea

  • 3,046 integrantes de la Guardia Nacional

  • 237 soldados del Servicio Militar Nacional

  • 8 militares extranjeros

  • 100 charros

  • 691 vehículos terrestres

  • 102 aeronaves tripuladas

  • 5 aeronaves no tripuladas

  • 24 drones

  • 18 embarcaciones

  • 304 caballos

  • 169 perros entrenados

  • 28 cachorros en formación

  • 17 aves rapaces (águilas y halcones)

El comandante resaltó que todos los elementos marcharon sin novedad, cumpliendo con su labor en total coordinación y bajo protocolos de seguridad.

Al término del acto, se pidió a los asistentes permanecer de pie y en posición de firmes para entonar el Himno Nacional Mexicano, con lo que se dio por concluida esta emblemática ceremonia patria.

SHA

Claudia Sheinbaum Pardo
Grid
desfile cívico-militar
16 de septiembre de 2025
Francisco Jesús Leana Ojeda

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com