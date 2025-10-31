Más de 1.2 millones de estadounidenses visitan México cada mes: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada mes, un millón 200 mil ciudadanos estadounidenses llegan a los principales aeropuertos del país, puntualizó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Josefina Rodríguez Zamora, en respuesta a la reciente cancelación de 13 vuelos por parte de Estados Unidos hacia México.

En conferencia de prensa, Rodríguez Zamora detalló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya está atendiendo el asunto directamente con la Cancillería y el Departamento de Transporte del vecino país del norte.

Agregó que se espera la reanudación de estas rutas a la brevedad, especialmente porque 11 de las 13 rutas apenas se iban a inaugurar.

La funcionaria recordó que el 2 por ciento de los turistas que llegan a Michoacán son estadounidenses y que, en promedio, más de un millón 200 mil ciudadanos de ese país arriban cada mes a los principales aeropuertos de México.

