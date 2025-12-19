Más de 11 millones de mexicanos viven en EE.UU.: el rostro de la migración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, se destacó el papel fundamental que la migración tiene en el desarrollo económico y social de México, así como la importancia de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de quienes han salido de sus hogares en busca de un futuro mejor.

De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 11 millones de personas mexicanas radican en Estados Unidos, mientras que tan solo en 2022 se estima que 700 mil migrantes cruzaron la frontera norte. A ello se suma la movilidad interna, ya que 8.8 millones de personas migraron dentro del país en 2020, principalmente por motivos laborales, familiares o educativos.

Además de su aportación laboral, las personas migrantes representan una fuente clave de ingresos para México. En 2021, las remesas enviadas desde el extranjero alcanzaron los 51 mil 600 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional.