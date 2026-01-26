Lotería Nacional lanza billete de José Alfredo Jiménez

Sin estudios musicales formales, inició su carrera de manera espontánea en el restaurante La Sirena, donde formó su primer trío y escribió sus primeras canciones. El punto de inflexión llegó en 1951, cuando su tema “Yo” fue escuchado por RCA Víctor, abriéndole las puertas a una trayectoria que lo consolidó como el llamado “compositor del pueblo”.

A lo largo de su vida registró más de 280 canciones, muchas de las cuales se mantienen vigentes y forman parte del patrimonio cultural de México. Temas como “El Rey”, “Si Nos Dejan”, “La Media Vuelta”, “Camino de Guanajuato”, “Paloma Querida” y “El Último Trago” han sido interpretados por figuras emblemáticas y siguen presentes en celebraciones y momentos significativos de varias generaciones. Parte de su inspiración creativa estuvo ligada a Paloma Gálvez, compañera clave en su vida personal y artística.

José Alfredo Jiménez falleció el 23 de noviembre de 1973. Sus restos descansan en un mausoleo en Dolores Hidalgo, donde también se encuentra la Casa Museo José Alfredo Jiménez, espacio que resguarda objetos personales, fotografías y documentos que narran su legado, convirtiéndose en un referente cultural de alcance nacional e internacional.

Como parte de este homenaje, el sorteo conmemorativo de la Lotería Nacional se celebrará el viernes 30 de enero de 2026, a las 20:00 horas, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El evento podrá seguirse en transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

El sorteo contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, con 8.5 millones de pesos por serie. El costo del cachito será de 40 pesos, mientras que la serie completa tendrá un precio de 800 pesos.

Con esta emisión especial, la Lotería Nacional rinde tributo a un creador cuya obra sigue viva en el sentir colectivo de México.

RYE-