Lotería Nacional lanza álbum retro de fútbol rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Lotería Nacional se adentra en el terreno de lo coleccionable rumbo al Mundial de Futbol 2026 con el lanzamiento del Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol, una propuesta que mezcla nostalgia, diseño gráfico mexicano y memoria deportiva.
La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial de la institución.
El álbum está conformado por 20 billetes conmemorativos, cada uno con un diseño distinto que recorre momentos clave del futbol en México, desde los Mundiales varoniles de 1970 y 1986, hasta el reconocimiento del Mundial Femenil de 1971 y el camino hacia México 2026. Esta colección acompaña al Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 y será entregada de manera gratuita a quienes adquieran la serie completa.
Durante la presentación oficial, Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, explicó que los diseños fueron seleccionados para mostrar “la riqueza gráfica, deportiva y cultural que México ha aportado a la máxima justa del futbol”. La portada del álbum rinde homenaje al juego de pelota prehispánico, conectando el pasado ancestral con el futbol moderno.
Uno de los ejes centrales del álbum es el reconocimiento a la Selección Femenil Mexicana de 1971, un hecho que Salomón calificó como un acto de justicia histórica. De acuerdo con la Lotería Nacional, dicho equipo logró llenar el Estadio Azteca con más de 110 mil personas, décadas antes de que el futbol femenil comenzara a recibir mayor visibilidad.
La serie culmina con un billete dedicado a México 2026, bajo el lema “Un país, una pasión”, como cierre simbólico de una colección pensada para llegar a los hogares como recuerdo compartido entre generaciones.
Durante el evento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó el papel histórico de la Lotería Nacional y el trabajo de las y los billeteros. También recordó que la Ciudad de México será la única sede inaugural de cuatro mundiales: 1970, 1986, 2026 y el Mundial Femenil de 1971.
El Álbum Retro será obsequio al adquirir la serie completa de 20 cachitos, con un costo total de 700 pesos; cada cachito tiene un precio de 35 pesos. Estará disponible a partir del 22 de diciembre en puntos de venta físicos y en la app MiLotería, donde también podrá obtenerse la versión digital.
El sorteo se realizará el 11 de enero a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 11 millones de pesos, una bolsa repartible de 43 millones y una emisión de 2 millones 400 mil cachitos.
