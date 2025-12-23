Lotería Nacional lanza álbum retro de fútbol rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Lotería Nacional se adentra en el terreno de lo coleccionable rumbo al Mundial de Futbol 2026 con el lanzamiento del Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol, una propuesta que mezcla nostalgia, diseño gráfico mexicano y memoria deportiva.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial de la institución.

El álbum está conformado por 20 billetes conmemorativos, cada uno con un diseño distinto que recorre momentos clave del futbol en México, desde los Mundiales varoniles de 1970 y 1986, hasta el reconocimiento del Mundial Femenil de 1971 y el camino hacia México 2026. Esta colección acompaña al Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 y será entregada de manera gratuita a quienes adquieran la serie completa.

Durante la presentación oficial, Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, explicó que los diseños fueron seleccionados para mostrar “la riqueza gráfica, deportiva y cultural que México ha aportado a la máxima justa del futbol”. La portada del álbum rinde homenaje al juego de pelota prehispánico, conectando el pasado ancestral con el futbol moderno.