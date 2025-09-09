Los “nacionales” llevan 3a gala cultural al anfiteatro de Bacalar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gira Cultural, conformada por los Grupos Culturales Nacionales del Movimiento Antorchista, realizará su tercera presentación cultural en el anfiteatro de la cabecera municipal de Bacalar este martes 9 de septiembre.

Víctor Manuel Jiménez Esteban, dirigente Antorchista en Bacalar, extendió la invitación al pueblo bacalarense para que asistan en compañía de sus seres queridos a presenciar el majestuoso evento cultural que ofrecerán los artistas antorchistas a las 19:30 horas en el anfiteatro de la ciudad.