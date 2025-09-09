Los “nacionales” llevan 3a gala cultural al anfiteatro de Bacalar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gira Cultural, conformada por los Grupos Culturales Nacionales del Movimiento Antorchista, realizará su tercera presentación cultural en el anfiteatro de la cabecera municipal de Bacalar este martes 9 de septiembre.
Víctor Manuel Jiménez Esteban, dirigente Antorchista en Bacalar, extendió la invitación al pueblo bacalarense para que asistan en compañía de sus seres queridos a presenciar el majestuoso evento cultural que ofrecerán los artistas antorchistas a las 19:30 horas en el anfiteatro de la ciudad.
Jiménez Esteban destacó que los artistas ofrecerán un gran banquete cultural con sketches, poesía, bailes folclóricos y hermosas canciones del regional mexicano, con la participación del mariachi nacional.
“Será noche de derroche cultural, una fiesta de colores, sonidos y emociones, donde cientos de bacalarenses y visitantes nacionales y extranjeros tendrán la oportunidad de presenciar un majestuoso evento cultural”, puntualizó.
Enfatizó que “las actividades culturales antorchistas forman parte de un programa integral que tiene como objetivo politizar a las masas populares para que tomen un papel más activo en la transformación del país, demandando una distribución más equitativa de la riqueza social”.
Asimismo, recordó que este 9 de septiembre a las 19:30 horas los artistas antorchistas realizarán su presentación en la “Laguna de los siete colores”, en el marco de la jornada cultural en Quintana Roo y en la que se espera la asistencia de cientos de bacalarenses
BCT