México

Los “nacionales” llevan 3a gala cultural al anfiteatro de Bacalar

La actividad se inscribe en la gira que recorre distintos municipios del sureste mexicano Bacalar
Los “nacionales” llevan 3a gala cultural al anfiteatro de Bacalar
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gira Cultural, conformada por los Grupos Culturales Nacionales del Movimiento Antorchista, realizará su tercera presentación cultural en el anfiteatro de la cabecera municipal de Bacalar este martes 9 de septiembre.

Víctor Manuel Jiménez Esteban, dirigente Antorchista en Bacalar, extendió la invitación al pueblo bacalarense para que asistan en compañía de sus seres queridos a presenciar el majestuoso evento cultural que ofrecerán los artistas antorchistas a las 19:30 horas en el anfiteatro de la ciudad.

CORTESÍA

Jiménez Esteban destacó que los artistas ofrecerán un gran banquete cultural con sketches, poesía, bailes folclóricos y hermosas canciones del regional mexicano, con la participación del mariachi nacional.

“Será noche de derroche cultural, una fiesta de colores, sonidos y emociones, donde cientos de bacalarenses y visitantes nacionales y extranjeros tendrán la oportunidad de presenciar un majestuoso evento cultural”, puntualizó.

CORTESÍA

Enfatizó que “las actividades culturales antorchistas forman parte de un programa integral que tiene como objetivo politizar a las masas populares para que tomen un papel más activo en la transformación del país, demandando una distribución más equitativa de la riqueza social”.

Asimismo, recordó que este 9 de septiembre a las 19:30 horas los artistas antorchistas realizarán su presentación en la “Laguna de los siete colores”, en el marco de la jornada cultural en Quintana Roo y en la que se espera la asistencia de cientos de bacalarenses

BCT

México
Los “nacionales”
3a gala cultural
Bacalar

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com