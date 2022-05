"Los mexicanos somos chin...": Tatiana Clouthier presume tortillas en Inglaterra

Reino Unido (MiMorelia.com).- La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier presumió las tortillas mexicanas y expresó su orgullo al encontrarse con un producto mexicano en Inglaterra.

“Estar aquí en Inglaterra, en Londres, me puso feliz porque de repente me encuentro un maíz azul para hacer tortillas orgánicas desde nuestro país (…). La verdad es que me emocioné enormemente, pero no solamente eso, cuando las probé me tocó que me dieran unas tortillas hechas a mano y que estuve ahí probando con algunas salsas”.

La funcionaria mencionó que al probar las tortillas hechas a mano en aquel lugar europeo la hizo sentir como si estuviera en México, por lo que aseguró que los mexicanos además de ser “chingones” somos capaces de hacer productos de calidad.