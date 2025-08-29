Los “desiertos informativos” avanzan en México: Fundación Gabriel García Márquez

Uno de los principales hallazgos es la marcada dependencia de los medios respecto al financiamiento público. Esta relación compromete la autonomía editorial y genera que los contenidos respondan más a intereses gubernamentales que a las necesidades informativas de la ciudadanía. “Quien paga manda”, advirtió Ávila, al explicar cómo esta situación impacta en lo que se publica y, sobre todo, en lo que se omite.

Entrevistada en el programa En Contexto. Abriendo la Conversación en Michoacán, que se trasmite por Radio Fórmula Morelia, Cristina Ávila destacó que el estudio también evidenció que existe una concentración de medios y periodistas en las grandes ciudades, lo que deja en desventaja a comunidades rurales y regiones apartadas. Esto contribuye a que muchas localidades vivan en un doble abandono: institucional y mediático, sin información que les permita comprender y enfrentar los problemas que afectan a su entorno inmediato.

Otro aspecto crítico es la precarización laboral. Apenas un 34% de los medios encuestados otorga contratos formales a sus periodistas; el resto paga por nota publicada o mediante comisiones de publicidad. Esta dinámica precariza aún más la profesión y genera un impacto directo en la calidad y profundidad de los contenidos periodísticos.

El estudio también reafirma que México es el país más peligroso de Latinoamérica para ejercer el periodismo. Las amenazas, agresiones y asesinatos se han vuelto parte del día a día, y lo más alarmante, según la investigación, es que el principal agresor es el propio Estado mexicano a través de sus instituciones, funcionarios y actores políticos, situación que distingue a México frente a los otros países analizados.

Esta violencia, sumada a la dependencia financiera, se traduce en censura y autocensura. Muchos periodistas evitan investigar o publicar temas sensibles por miedo a represalias o a perder su fuente de ingresos. Esto, explicó Ávila, priva a la sociedad de información clave para la toma de decisiones y la defensa de sus derechos.

En cuanto a la diversidad en las redacciones, el estudio identificó una escasa representación de comunidades indígenas, afrodescendientes, población migrante y del colectivo LGBT+. Aunque la presencia de mujeres en México alcanzó un 45%, cifra superior a otros países, la falta de pluralidad en las redacciones limita la cobertura de temas vinculados a estos sectores.