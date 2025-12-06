Los derechos humanos también son alegría, dignidad y acción colectiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mundo marcado por la incertidumbre, la inseguridad y la polarización, el Día de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre, llega con un mensaje urgente: los derechos humanos no son ideas abstractas, forman parte de nuestra vida diaria y son esenciales para construir sociedades más justas, seguras y empáticas.

La campaña global de este año busca reconectar a las personas con el sentido práctico y humano de los derechos, recordándonos que están presentes en actos cotidianos, muchas veces invisibles: en la comida que recibimos, el aire limpio que respiramos, las decisiones que podemos tomar y en la libertad de expresar nuestras ideas.

A través de esta iniciativa internacional, se invita a reflexionar sobre tres aspectos fundamentales de los derechos humanos:

Son POSITIVOS: No solo protegen, también enriquecen nuestras vidas al promover la seguridad, la dignidad y la felicidad.

Son ESENCIALES: Representan el terreno común que nos une, sin importar raza, género, creencias u origen.

Son ALCANZABLES: Inician con pequeñas acciones individuales, como el respeto mutuo, la empatía y la denuncia de injusticias, pero crecen con la acción colectiva.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), uno de los documentos más importantes de la historia contemporánea.

La DUDH reconoce los derechos inalienables de toda persona sin importar su raza, religión, idioma, sexo, opinión política, condición económica u origen. Ha sido inspiración para leyes y políticas nacionales e internacionales, y forma parte de los fundamentos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En tiempos donde muchas personas enfrentan violencia, exclusión o falta de oportunidades, es vital recordar que los derechos humanos son un compromiso compartido, no una concesión. Son la base de la participación democrática, el acceso a la justicia y la igualdad de oportunidades.

Cada 10 de diciembre es una oportunidad para visibilizar estos principios y, más importante aún, vivirlos desde lo local hasta lo global.

BCT