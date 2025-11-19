Los Azufres: energía que nace en Michoacán y aporta 40 % de la geotermia nacional

¿Qué es la energía geotérmica?

Es una fuente renovable y constante que se genera a partir del calor natural de la Tierra. En el caso de Los Azufres, el vapor de alta temperatura se extrae desde pozos profundos y se utiliza para mover turbinas que producen electricidad.

A diferencia de otras fuentes limpias, como la solar o la eólica, la geotermia no depende del clima y garantiza generación continua de energía.

Los Azufres: entre energía y descanso natural

Además de su relevancia en la generación de energía limpia, Los Azufres se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos del oriente de Michoacán, gracias a sus aguas termales, paisajes boscosos y opciones de descanso y bienestar.

Ubicado a tan solo dos horas de Morelia, este lugar ofrece experiencias únicas para visitantes que buscan relajarse en balnearios naturales, caminar por senderos entre pinos y oyameles, o alojarse en cabañas de madera con vista a las lagunas.

Entre los puntos destacados se encuentra el centro ecoturístico "Rancho Viejo", recientemente rehabilitado por el Gobierno de Michoacán. Las mejoras incluyen caminos de acceso, áreas comunes y mobiliario, lo que lo convierte en una opción más cómoda y segura para quienes visitan la zona.