Lorena se intensificaría a huracán en el Pacífico entre miércoles y jueves, alertan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Lorena, ubicada este martes a 360 kilómetros al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 490 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, continúa intensificándose con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 22 km/h.

En conferencia de prensa, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, informó que Lorena podría evolucionar a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson entre miércoles y jueves, para posteriormente degradarse nuevamente a tormenta tropical.

Se prevé que el ciclón tropical toque tierra la mañana del viernes en la costa occidental de Baja California Sur, cruce la península y alcance las costas de Sonora el sábado, donde comenzará a debilitarse.