Lorena se intensificaría a huracán en el Pacífico entre miércoles y jueves, alertan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Lorena, ubicada este martes a 360 kilómetros al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 490 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, continúa intensificándose con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 22 km/h.
En conferencia de prensa, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, informó que Lorena podría evolucionar a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson entre miércoles y jueves, para posteriormente degradarse nuevamente a tormenta tropical.
Se prevé que el ciclón tropical toque tierra la mañana del viernes en la costa occidental de Baja California Sur, cruce la península y alcance las costas de Sonora el sábado, donde comenzará a debilitarse.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Lorena ocasionará lluvias de muy fuertes a intensas con acumulados de 250 a 350 milímetros en regiones del occidente y noreste de México, desde este martes hasta el sábado.
Puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa y Nayarit.
Puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima y Michoacán.
Vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.
Oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en dichas zonas costeras.
Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir indicaciones de protección civil, sobre todo ante posibles deslaves, crecidas de ríos o afectaciones en caminos y viviendas.
