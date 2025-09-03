Lorena se convierte en huracán categoría 1: trayectoria y zonas en riesgo

A las 03:00 horas, su centro fue localizado a 165 km al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, ambos en Baja California Sur.

El fenómeno presenta vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, además de provocar lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en:

Baja California Sur (centro y sur)

Sonora (centro y sureste)

Sinaloa

También se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en regiones de:

Baja California

Nayarit

Jalisco

Ante esta situación, las autoridades piden a la población: