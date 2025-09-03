Lorena se convierte en huracán categoría 1: trayectoria y zonas en riesgo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este miércoles, la tormenta tropical Lorena se intensificó a huracán categoría 1, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.
A las 03:00 horas, su centro fue localizado a 165 km al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, ambos en Baja California Sur.
El fenómeno presenta vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, además de provocar lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en:
Baja California Sur (centro y sur)
Sonora (centro y sureste)
Sinaloa
También se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en regiones de:
Baja California
Nayarit
Jalisco
Ante esta situación, las autoridades piden a la población:
Consultar solo fuentes oficiales como Conagua.
Fijar objetos que puedan ser lanzados por el viento.
No intentar cruzar corrientes de agua.
Reportar grietas, inclinaciones o flujos anormales en zonas de ladera.
Hasta el momento, Michoacán no se encuentra entre los estados con afectaciones directas, pero se recomienda mantener vigilancia en caso de que la trayectoria cambie.
BCT