Lorena pierde fuerza, pero sigue generando lluvias torrenciales al noroeste de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lorena se degradó de huracán a tormenta tropical la mañana de este jueves, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque mantiene condiciones de lluvias intensas y vientos fuertes en varios estados del noroeste mexicano.

Con base en la información de las 09:00 horas (tiempo del centro de México), el centro de Lorena se localizó a 205 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, ambas localidades en Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de hasta 140 km/h, desplazándose al noroeste a 13 km/h.