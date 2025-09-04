Lorena pierde fuerza, pero sigue generando lluvias torrenciales al noroeste de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lorena se degradó de huracán a tormenta tropical la mañana de este jueves, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque mantiene condiciones de lluvias intensas y vientos fuertes en varios estados del noroeste mexicano.
Con base en la información de las 09:00 horas (tiempo del centro de México), el centro de Lorena se localizó a 205 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, ambas localidades en Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de hasta 140 km/h, desplazándose al noroeste a 13 km/h.
Los desprendimientos nubosos provocarán:
Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur.
Lluvias intensas (75 a 150 mm): Baja California (sur) y Sonora (oeste y sur).
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte y costa) y Durango.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua.
También se esperan:
Vientos sostenidos de 60 a 80 km/h en costas de Baja California Sur.
Rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora y norte de Sinaloa.
Oleaje elevado de 3.5 a 4.5 metros en costas occidentales de Baja California Sur, y de 1.5 a 2.5 metros en el Golfo de California y costas de Sinaloa.
Se modifica la zona de prevención por efectos de tormenta tropical: ahora comprende desde Punta Eugenia hasta Puerto Cortés, en Baja California Sur, y se descontinúa desde Santa Rosalía hasta Bahía de los Ángeles, y de Santa Fe a Puerto Cortés.
