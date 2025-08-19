Lord Trolebús, el nuevo personaje que quiso reservar dos asientos con dinero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía ser un trayecto ordinario en el Trolebús de la Ciudad de México terminó por convertirse en el nuevo episodio viral que hace eco en redes: la historia del joven apodado como “Lord Trolebús”, quien se negó a ceder un asiento a una pasajera, argumentando que había pagado doble pasaje para colocar su mochila.
El suceso fue captado en video y difundido en TikTok, donde rápidamente atrajo la atención de miles de usuarios. En la grabación se observa cómo el joven, visiblemente incómodo, defiende su “derecho” a ocupar dos lugares, asegurando que al abordar le pagó dos boletos a la conductora: uno para él y otro para su pertenencia.
“No estoy diciendo que soy pudiente, solo que al subir pagué doble asiento para usar dos lugares”, argumentó ante las críticas.
La situación escaló cuando una mujer solicitó el asiento para sentarse, y el joven se negó. Fue entonces cuando otro pasajero intervino, diciendo:
“Si querías un lugar privado, agarra un taxi o un Uber”.
La escena llegó a su punto álgido cuando otro usuario ayudó a la mujer a sentarse en el asiento vacío, desatando aún más la molestia del joven, quien amenazó con acudir al juzgado cívico, asegurando que se trataba de “una violación a sus derechos”.
Las redes no perdonaron. El apodo de “Lord Trolebús” se posicionó entre las tendencias nacionales y generó una ola de reacciones: desde críticas por su falta de empatía hasta memes burlándose del intento de “privatizar” el transporte público.
