Lord Trolebús, el nuevo personaje que quiso reservar dos asientos con dinero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía ser un trayecto ordinario en el Trolebús de la Ciudad de México terminó por convertirse en el nuevo episodio viral que hace eco en redes: la historia del joven apodado como “Lord Trolebús”, quien se negó a ceder un asiento a una pasajera, argumentando que había pagado doble pasaje para colocar su mochila.

El suceso fue captado en video y difundido en TikTok, donde rápidamente atrajo la atención de miles de usuarios. En la grabación se observa cómo el joven, visiblemente incómodo, defiende su “derecho” a ocupar dos lugares, asegurando que al abordar le pagó dos boletos a la conductora: uno para él y otro para su pertenencia.

“No estoy diciendo que soy pudiente, solo que al subir pagué doble asiento para usar dos lugares”, argumentó ante las críticas.

La situación escaló cuando una mujer solicitó el asiento para sentarse, y el joven se negó. Fue entonces cuando otro pasajero intervino, diciendo:

“Si querías un lugar privado, agarra un taxi o un Uber”.

La escena llegó a su punto álgido cuando otro usuario ayudó a la mujer a sentarse en el asiento vacío, desatando aún más la molestia del joven, quien amenazó con acudir al juzgado cívico, asegurando que se trataba de “una violación a sus derechos”.

@honguitrix En CDMX estación Perisur de trolebús, se subió esta persona que obstruyó ocupar el asiento de la ventana e insistió en no cederlo bajo el argumento que pagó “los dos asientos” y que le fue comentado a la conductora, cabe precisar que la unidad iba llena. Por consiguiente, se le explicó que es un transporte público y no un servicio de transporte particular; sin embargo, hizo caso omiso insistiendo que en el reglamento relativo al transporte público no prohíbe su acción, por lo que estaba permitido. Finalmente, un supervisor atendió los hechos y se le solicitó a la persona en cuestión que diera permiso a que ocuparan el lugar donde tenía su mochila. De acuerdo a lo comentado por diverso usuario, esta situación ya había ocurrido con esta persona, en donde no cede el asiento. Persona usuaria, se entiende que a veces uno está cansando y desea tener un viaje tranquilo o simplemente estamos de mal humor, no obstante, es importante tener en cuenta que no es justo anteponer nuestros interéses y comodidad en espacios públicos, porque más allá de transgredir tus derechos, estás violentando los de los demás usuarios y contraviniendo a la seguridad de los mismos que no ocupan un asiento por acciones como estas. Tengamos humanismo, empatía, humildad y seamos conscientes ante tales circunstancias. #cdmx #transportepublico #movilidadintegrada ♬ sonido original - Honguitrix ⚡️

Las redes no perdonaron. El apodo de “Lord Trolebús” se posicionó entre las tendencias nacionales y generó una ola de reacciones: desde críticas por su falta de empatía hasta memes burlándose del intento de “privatizar” el transporte público.

