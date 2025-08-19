Lord Trolebús, el nuevo personaje que quiso reservar dos asientos con dinero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía ser un trayecto ordinario en el Trolebús de la Ciudad de México terminó por convertirse en el nuevo episodio viral que hace eco en redes: la historia del joven apodado como “Lord Trolebús”, quien se negó a ceder un asiento a una pasajera, argumentando que había pagado doble pasaje para colocar su mochila.

El suceso fue captado en video y difundido en TikTok, donde rápidamente atrajo la atención de miles de usuarios. En la grabación se observa cómo el joven, visiblemente incómodo, defiende su “derecho” a ocupar dos lugares, asegurando que al abordar le pagó dos boletos a la conductora: uno para él y otro para su pertenencia.