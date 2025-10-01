Lord Molécula presume entrega de tesis a AMLO… pero la foto fue hecha con IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, volvió a causar revuelo en redes sociales al asegurar que logró entregar personalmente su “tesis aprobada” al expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante una supuesta visita al rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas. Sin embargo, la imagen que publicó para respaldar su versión fue generada por Inteligencia Artificial (IA).

Pozos compartió la fotografía en su cuenta oficial de X, posando sonriente junto a quien parece ser el exmandatario tabasqueño, y escribió: “¿No que no? ¡Ustedes adivinen!”. La publicación provocó dudas entre usuarios, uno de los cuales consultó al chatbot Grok sobre su autenticidad. La respuesta fue clara:

“La fotografía está generada por IA. Reportes recientes indican que Lord Molécula viajó al rancho de AMLO pero no logró encontrarse con él ni entregarle la tesis. No hay registros de un encuentro real, y el hashtag lo confirma”.