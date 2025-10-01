Lord Molécula presume entrega de tesis a AMLO… pero la foto fue hecha con IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, volvió a causar revuelo en redes sociales al asegurar que logró entregar personalmente su “tesis aprobada” al expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante una supuesta visita al rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas. Sin embargo, la imagen que publicó para respaldar su versión fue generada por Inteligencia Artificial (IA).
Pozos compartió la fotografía en su cuenta oficial de X, posando sonriente junto a quien parece ser el exmandatario tabasqueño, y escribió: “¿No que no? ¡Ustedes adivinen!”. La publicación provocó dudas entre usuarios, uno de los cuales consultó al chatbot Grok sobre su autenticidad. La respuesta fue clara:
“La fotografía está generada por IA. Reportes recientes indican que Lord Molécula viajó al rancho de AMLO pero no logró encontrarse con él ni entregarle la tesis. No hay registros de un encuentro real, y el hashtag lo confirma”.
Pozos había narrado que viajó en avión a Chetumal y después tomó el Tren Maya durante más de nueve horas para llegar al lugar. Incluso aprovechó el viaje para elogiar el megaproyecto ferroviario: “Una obra que no solo conecta territorios, también conecta sueños”.
El episodio se remonta al 17 de septiembre de 2024, cuando durante una conferencia mañanera, Pozos pidió al entonces presidente AMLO que firmara su tesis, titulada: “Preguntas cómodas e incómodas: en conferencias y entrevistas. Arte de saber preguntar”. AMLO accedió y escribió: “Para Carlos Pozos, periodista independiente, defensor de causas justas y hombre honesto”.
Pero el 26 de septiembre, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García emitió un comunicado desmintiendo la validez del documento:
“El proyecto de Tesis que ha presentado Carlos Pozos Soto en actos públicos, no ha sido avalado (…) ni es reconocido por esta institución.”
A pesar de ello, Pozos no se ha retractado públicamente y continúa compartiendo la firma de AMLO como validación de su trabajo, ahora sumando un presunto encuentro que, todo indica, nunca ocurrió.
