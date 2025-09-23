Localizan helicóptero de la CFE accidentado en Jalisco; reportan dos muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo al reporte de medios locales, autoridades confirmaron este martes la localización del helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se desplomó en una zona montañosa del municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, específicamente en el cerro del Jabalí.

¿Qué se sabe del accidente?

La aeronave, que partió de Tepic con destino a Talpa de Allende, tenía la misión de trasladar personal técnico para la evaluación de líneas eléctricas. Fue reportada como desaparecida horas antes y se activaron de inmediato protocolos de búsqueda y rescate.