Localizan helicóptero de la CFE accidentado en Jalisco; reportan dos muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo al reporte de medios locales, autoridades confirmaron este martes la localización del helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se desplomó en una zona montañosa del municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, específicamente en el cerro del Jabalí.
La aeronave, que partió de Tepic con destino a Talpa de Allende, tenía la misión de trasladar personal técnico para la evaluación de líneas eléctricas. Fue reportada como desaparecida horas antes y se activaron de inmediato protocolos de búsqueda y rescate.
La ubicación exacta del accidente fue localizada gracias al reporte de un civil que identificó el lugar donde aparentemente cayó el helicóptero, lo que permitió que las autoridades arribaran al punto al mediodía.
En el lugar fueron encontrados sin vida dos tripulantes, identificados como el piloto y un técnico de la CFE.
Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del desplome, pero se presume que se trató de un accidente mientras realizaban maniobras de evaluación en la región montañosa.
SHA