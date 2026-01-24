Localizan en Sinaloa a “La Nicholette”, tras días desaparecida en Culiacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó este sábado que fue localizada Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de enero en la ciudad de Culiacán.

La confirmación oficial se dio horas después de que se difundiera en redes sociales un video en el que la joven aparece hablando, en el que afirma: “Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de ‘El Mayito Flaco’”.

En la grabación, Nicole Pardo realiza señalamientos sobre presuntos sobornos a policías, así como su supuesta participación en traslados de armas, municiones y dinero, además de realizar cobros en tiendas de Culiacán. En el mensaje también lanza acusaciones contra una facción criminal, a la que atribuye el inicio de confrontaciones violentas en Sinaloa.

Hacia el final del video, la joven hace un llamado público para localizar a Debanhi Gustavo Hernández Valdez, un menor de edad que, de acuerdo con su testimonio, habría sido privado de la libertad el 21 de julio de 2025, en la colonia 4 de Marzo.