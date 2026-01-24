Localizan en Sinaloa a “La Nicholette”, tras días desaparecida en Culiacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó este sábado que fue localizada Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de enero en la ciudad de Culiacán.
La confirmación oficial se dio horas después de que se difundiera en redes sociales un video en el que la joven aparece hablando, en el que afirma: “Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de ‘El Mayito Flaco’”.
En la grabación, Nicole Pardo realiza señalamientos sobre presuntos sobornos a policías, así como su supuesta participación en traslados de armas, municiones y dinero, además de realizar cobros en tiendas de Culiacán. En el mensaje también lanza acusaciones contra una facción criminal, a la que atribuye el inicio de confrontaciones violentas en Sinaloa.
Hacia el final del video, la joven hace un llamado público para localizar a Debanhi Gustavo Hernández Valdez, un menor de edad que, de acuerdo con su testimonio, habría sido privado de la libertad el 21 de julio de 2025, en la colonia 4 de Marzo.
Así ocurrió la desaparición
La desaparición de Nicole Pardo fue reportada el martes 20 de enero, luego de que fuera interceptada en una plaza comercial del sector Isla Musala, en Culiacán. Los primeros reportes señalaron que se trató de una privación ilegal de la libertad.
El hecho quedó documentado de manera inusual, ya que las cámaras integradas de su vehículo, una Tesla Cybertruck color morado, captaron el momento del ataque.
En las imágenes se observa cómo sujetos jóvenes armados descienden de un vehículo blanco, forcejean con ella y posteriormente la obligan a subir a un automóvil con reporte de robo, mientras su camioneta permanece encendida en el lugar.
Estos videos se convirtieron en uno de los principales elementos de investigación y detonaron la difusión masiva del caso en redes sociales.
Un caso que ya era mediático
Nicole Pardo, de 25 años de edad, ya contaba con notoriedad pública antes de su desaparición. Su nombre comenzó a circular ampliamente en 2023, tras la popularidad del corrido “La Muchacha del Salado”, interpretado por Grupo Arriesgado.
En relación con el caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el pasado jueves que ya habían sido localizados los vehículos utilizados en el rapto, y señaló que se mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía de Sinaloa.
“Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación”, indicó el funcionario.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre las circunstancias de la localización de Nicole Pardo, su estado de salud ni si se han realizado detenciones relacionadas con el caso. Tampoco se cuenta con información pública confirmada sobre su estado civil.
mrh