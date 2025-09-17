Localizan cuerpo de Kevin, joven arrastrado por la corriente en Tonalá, Jalisco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles autoridades de Jalisco confirmaron que el cuerpo localizado en el Parque Luis Quintanar, en Guadalajara, corresponde a Kevin de Jesús Rivera González, joven de 20 años que había sido arrastrado por la corriente durante la tormenta del lunes en Tonalá.

La confirmación fue emitida por Protección Civil Jalisco, que informó sobre el hallazgo sin vida tras las labores conjuntas de los equipos de rescate de Tonalá, Guadalajara y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

Kevin desapareció la noche del 9 de septiembre cuando intentaba cruzar en motocicleta el arroyo El Rosario, en la colonia Lomas de la Soledad. La fuerza del agua lo sorprendió y fue arrastrado frente a vecinos que dieron aviso inmediato a las autoridades.