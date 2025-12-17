Localizan caja negra del jet estrellado en Toluca; AFAC inicia investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La caja negra del jet que se estrelló el lunes 15 de diciembre en el municipio de Toluca ya ha sido localizada y entregada a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil (AFAC) para su análisis. Fuentes cercanas a las investigaciones informaron que el hallazgo se produjo en las últimas horas, y se espera que este dispositivo proporcione información clave para esclarecer las causas del accidente.

El accidente ocurrió en la delegación de San Pedro Totoltepec, en las inmediaciones de Toluca y San Mateo Atenco, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). Desde el siniestro, las diligencias continúan en la zona de desastre y se prevé que el trabajo de recuperación y análisis se extienda durante varios días más.

El vuelo, que operaba como taxi aéreo y provenía de Acapulco, Guerrero, sufrió una pérdida de altura y se desplomó en territorio mexiquense. A bordo viajaban diez personas, entre ellas tres menores de edad y dos miembros de la tripulación, quienes lamentablemente fallecieron en el acto.

Según las investigaciones preliminares, las víctimas formaban parte de una familia apasionada por el béisbol, quienes se encontraban en Toluca después de disfrutar de unas vacaciones en el puerto de Acapulco. La familia, conocida por su apoyo a diversas ligas de béisbol, principalmente en la Ciudad de México, había viajado en la aeronave que terminó estrellándose cerca del AIT.