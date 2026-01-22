Localizan a papás de bebés con oxígeno para ayudarlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una historia que conmovió a miles de personas en redes sociales tuvo un giro esperanzador luego de que se localizara a la pareja que fue captada cargando a sus dos bebés con tanques de oxígeno por calles de la Ciudad de México.

Las imágenes, registradas el 19 de enero de 2026, fueron tomadas por Yessenia Barraza mientras viajaba a bordo de un vehículo de aplicación.

En el video se observa a un joven padre descendiendo un puente peatonal, con un bebé en brazos y dos tanques de oxígeno en las manos, mientras su pareja cargaba al otro recién nacido.