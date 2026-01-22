Localizan a papás de bebés con oxígeno para ayudarlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una historia que conmovió a miles de personas en redes sociales tuvo un giro esperanzador luego de que se localizara a la pareja que fue captada cargando a sus dos bebés con tanques de oxígeno por calles de la Ciudad de México.
Las imágenes, registradas el 19 de enero de 2026, fueron tomadas por Yessenia Barraza mientras viajaba a bordo de un vehículo de aplicación.
En el video se observa a un joven padre descendiendo un puente peatonal, con un bebé en brazos y dos tanques de oxígeno en las manos, mientras su pareja cargaba al otro recién nacido.
El material se viralizó rápidamente, provocando una ola de solidaridad. Internautas iniciaron una búsqueda para localizar a la familia y ofrecer apoyo.
Gracias a estos esfuerzos, se logró contactar a la madre de los mellizos, quienes tienen apenas dos meses y nueve días de edad.
Uno de los ciudadanos movilizados fue Heriberto Vargas, quien expresó su intención de donarles un automóvil para facilitar sus traslados. Actualmente, mantiene comunicación directa con la madre, aunque no se han revelado más detalles sobre el encuentro ni sobre la salud de los bebés.
Hasta ahora, se desconoce el motivo por el cual los recién nacidos requieren oxígeno. En general, esta asistencia médica es utilizada cuando hay condiciones respiratorias que dificultan una función pulmonar autónoma en los menores.
