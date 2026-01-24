Localizan a Lidya Valdivia tras cuatro días desaparecida; autoridades niegan embarazo

El caso cobró notoriedad a nivel nacional debido a que su familia y su esposo, Luis Andrés Torres Pérez, aseguraron públicamente que Lidya tenía un embarazo de nueve meses, lo que generó una fuerte movilización social y mediática. Incluso, se realizaron manifestaciones y bloqueos carreteros en Puebla, así como protestas frente a la Fiscalía estatal, bajo consignas que exigían su localización “junto con su hijo”.

Ante la presión social, la Fiscalía poblana informó que desplegó más de 50 actos de investigación, entre los que se incluyeron entrevistas con familiares y personas cercanas, análisis de registros telefónicos, revisión de cámaras de videovigilancia y coordinación con autoridades del Estado de México, luego de que la geolocalización del teléfono celular de la joven arrojara como última ubicación dicha entidad.

Fue el 22 de enero, alrededor de las 16:00 horas, cuando las autoridades confirmaron que Lidya Valdivia fue localizada con vida en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México. Según el reporte oficial, fue encontrada caminando en la colonia Centro, en buen estado de salud y sin signos visibles de violencia.

Sin embargo, el elemento que modificó por completo la narrativa del caso fue el informe médico y ministerial posterior. La Fiscalía señaló de manera categórica que la mujer “se encuentra sana, sin datos de un embarazo reciente”, descartando así la versión que había sido sostenida públicamente por su pareja y familiares durante los días de búsqueda.

La autoridad también precisó que, hasta el momento, no existen elementos que apunten a una privación ilegal de la libertad y que la ausencia de Lidya habría sido voluntaria, aunque se continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente la mecánica de los hechos y determinar si existe algún delito que perseguir.

BCT