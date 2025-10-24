Localizan a bebé robada del Hospital Materno Infantil de Durango

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango confirmó la localización con vida de Judith Alejandra, una recién nacida que fue sustraída del área de neonatología del Hospital Materno Infantil el pasado viernes 24 de octubre.

La bebé, nacida prematuramente el 20 de septiembre, se encontraba internada por un problema hepático severo, lo que hacía crucial el seguimiento de su tratamiento médico.

De acuerdo con los reportes oficiales, una mujer vestida como enfermera ingresó a las instalaciones del hospital sin ser detenida, tomó a la menor y salió caminando con aparente tranquilidad. Las cámaras de seguridad captaron el momento, lo que permitió a las autoridades elaborar un retrato hablado de la sospechosa: mujer de entre 30 y 40 años, tez morena, cabello largo y negro, complexión media.