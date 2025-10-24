Localizan a bebé robada del Hospital Materno Infantil de Durango

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango confirmó la localización con vida de Judith Alejandra, una recién nacida que fue sustraída del área de neonatología del Hospital Materno Infantil el pasado viernes 24 de octubre.
La bebé, nacida prematuramente el 20 de septiembre, se encontraba internada por un problema hepático severo, lo que hacía crucial el seguimiento de su tratamiento médico.
De acuerdo con los reportes oficiales, una mujer vestida como enfermera ingresó a las instalaciones del hospital sin ser detenida, tomó a la menor y salió caminando con aparente tranquilidad. Las cámaras de seguridad captaron el momento, lo que permitió a las autoridades elaborar un retrato hablado de la sospechosa: mujer de entre 30 y 40 años, tez morena, cabello largo y negro, complexión media.
Al conocerse la noticia, los padres de Judith Alejandra se manifestaron frente al hospital, exigiendo la localización inmediata de la menor. La calle 5 de Febrero, en pleno centro de la ciudad, fue bloqueada por familiares y ciudadanos solidarios, lo que amplificó la presión sobre las autoridades.
Minutos después de confirmarse la desaparición, la Fiscalía estatal activó la Alerta Ámber, mientras se desplegó un operativo de búsqueda en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, y corporaciones de policía estatal y municipal, además de coordinar acciones con autoridades del vecino estado de Coahuila.
La rápida movilización interinstitucional incluyó la revisión de clínicas, viviendas y zonas periféricas.
Horas más tarde, vecinos del fraccionamiento Hacienda Las Flores, al sur de la capital duranguense, localizaron a la bebé envuelta en una sábana blanca en un área verde. La menor fue trasladada de inmediato a una clínica privada cercana para recibir atención médica.
Posteriormente, autoridades confirmaron su identidad mediante pruebas de ADN rápido. Hasta el momento, la bebé se encuentra estable y bajo observación médica.
La Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas, pero aseguró que la investigación continúa para ubicar a la persona responsable de la sustracción.
mrh