Lobo marino queda varado en playa de Nayarit y asombra a turistas por su gran tamaño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un lobo marino de gran tamaño ha sorprendido a turistas y habitantes de Nayarit tras aparecer varado en distintas playas del estado. El ejemplar fue captado en la zona costera de Los Ayala, en el municipio de Compostela, donde aún permanece bajo vigilancia de autoridades ambientales y de protección civil.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que el avistamiento inició desde el domingo en playas del municipio de San Blas, específicamente en Santa Cruz de Miramar y Potrerillos, luego de que usuarios en redes sociales alertaran sobre la presencia del mamífero marino descansando en la arena.
Imágenes y videos difundidos por turistas muestran la envergadura del animal, lo que ha generado sorpresa y fascinación entre quienes se encontraban en la zona. Algunos visitantes describieron al lobo marino como "impresionante" y destacaron que no presentaba signos visibles de lesiones, aunque se mantenía inmóvil, lo que activó los protocolos de atención por parte de las autoridades.
Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina (Semar), Bomberos Estatales y Protección Civil Municipal acordonaron el área para realizar una evaluación del estado de salud del ejemplar y evitar posibles disturbios por la presencia de curiosos.
El protocolo incluye la reubicación del animal, en caso de ser necesario, siempre priorizando su bienestar.
rmr