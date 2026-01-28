Lobo marino queda varado en playa de Nayarit y asombra a turistas por su gran tamaño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un lobo marino de gran tamaño ha sorprendido a turistas y habitantes de Nayarit tras aparecer varado en distintas playas del estado. El ejemplar fue captado en la zona costera de Los Ayala, en el municipio de Compostela, donde aún permanece bajo vigilancia de autoridades ambientales y de protección civil.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que el avistamiento inició desde el domingo en playas del municipio de San Blas, específicamente en Santa Cruz de Miramar y Potrerillos, luego de que usuarios en redes sociales alertaran sobre la presencia del mamífero marino descansando en la arena.