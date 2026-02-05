Lo vinculan a proceso por presentar recetas médicas falsas para faltar al trabajo, en Durango

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre identificado como Carlos “N” fue vinculado a proceso en el estado de Durango, luego de que presuntamente presentara licencias médicas falsas para justificar ausencias laborales.

Según las autoridades, tras una revisión de los documentos entregados por el trabajador, se detectaron irregularidades que dieron origen a una denuncia. La investigación confirmó que las licencias médicas eran falsas.

El caso fue presentado ante un juez federal, quien consideró que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Mientras continúa el juicio, el imputado mantiene su derecho a ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Las autoridades recordaron que el uso de documentos falsos, incluso en trámites laborales, es un delito y puede derivar en consecuencias legales importantes.

rmr