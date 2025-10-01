Lo matan por cruzar protesta: manifestantes lo golpean hasta morir, en Edomex

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo al menos cinco personas lo empujan y golpean hasta dejarlo inconsciente sobre el asfalto. A pesar de que paramédicos acudieron al lugar, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que hay tres personas detenidas por su probable participación en el homicidio, aunque no se han revelado sus identidades.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte del municipio de Huehuetoca ni del gobierno estatal. Familiares de la víctima han exigido justicia y mayor seguridad durante protestas ciudadanas.

rmr