‘Lo más importante es fortalecer el movimiento’: Adán Augusto renuncia como coordinador de Morena en el Senado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador Adán Augusto López Hernández anunció que deja la coordinación de Morena en el Senado para centrarse en tareas políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante la reunión plenaria del grupo parlamentario, el exgobernador de Tabasco señaló que permanecerá como senador y no pedirá licencia.

“En este momento lo más importante es fortalecer al movimiento rumbo a 2027”, declaró en conferencia de prensa.