Lo correcto es que paguen impuestos, no campañas": Sheinbaum a Salinas Pliego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado directo a Grupo Salinas para que cumpla con el pago de más de 33 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara el amparo con el que la empresa buscaba evitar dicha obligación fiscal.

La información fue compartida durante una rueda de prensa, en la que Sheinbaum explicó que el caso llevaba más de 15 años en litigio. “Fueron 15 años de litigios”, afirmó, al señalar que muchos de los recursos interpuestos por la empresa quedaron congelados en administraciones anteriores dentro del Poder Judicial.

“Varios expedientes se quedaron en un cajón”, comentó, hasta que la SCJN resolvió desechar los recursos de defensa promovidos por Grupo Salinas. Con esta decisión, se inicia una nueva etapa: la notificación oficial por parte del SAT y los procedimientos administrativos y jurídicos correspondientes.

Al ser cuestionada por un reportero sobre si “ya no hay excusa para pagar”, la mandataria federal indicó que el proceso es claro: Hacienda notifica; si el grupo empresarial paga, el tema concluye. Si no lo hace, se iniciarán “otra serie de procedimientos jurídicos que se tienen que cumplir”.